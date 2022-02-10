В Гостаможслужбе обсудили возможность предоставления услуг таможенного оформления авто с иностранной регистрацией на базе электронного сервиса государственных услуг “Дия”.

В Государственной таможенной службе Украины состоялось совещание по итогам работы таможен и перспектив использования современных технологий.

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Отдельно обсудили перспективы цифровизации процедуры таможенного оформления авто с иностранной регистрацией, а именно – предоставление услуг на базе электронного сервиса государственных услуг “Дия”. Ожидается, что это будет способствовать упрощению процедуры таможенного оформления для граждан.

Следовательно, в дальнейшем планируется усиление взаимодействия между Гостаможслужбой и профильным комитетом ВРУ с целью разработки и имплементации новых упрощений в направлении таможенного оформления авто с иностранной регистрацией.

Сроки воплощения готовой процедуры растаможки авто через “Дия” пока неизвестны.