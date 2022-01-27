В последнее время не только автомобили растут в цене, но увеличивается стоимость их легализации в Украине. Размер налога растет из-за роста налогооблагаемой базы.

Пожалуй, уже каждый автомобилист заметил, что на рынке автомобилей сейчас ситуация очень нестабильная. Цены растут, а качество машин ухудшается. Первый фактор – это дефицит новых автомобилей, из-за нехватки чипов и полупроводников. Большинство людей, которые раньше покупали только новые автомобилей, перешли на подержанные.

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Раньше можно было без проблем привезти для себя из Европы неплохой автомобиль по приемлемой цене, но не сейчас. Растаможка автомобилей из Европы и Кореи в Украине подорожала на 20%. Все дело в том, что такие автомобили при растаможке оцениваются по специальному каталогу, где указана средняя стоимость каждого автомобиля и от этого зависит и конечная сумма всех платежей. Так, как автомобили на внутренних рынках подорожали, то и цены в каталоге тоже выросли, вот мы и получаем эти 20% удорожания. Об этом сообщил журналист программы "ДжеДаи" Максим Хотиленко.

Выходит, что автомобили на рынках Европы и Кореи и так поднялись в цене, так к ним еще прибавилось и повышенное в ценнике растаможка. Также большинство хороших вариантов на которые раньше европейцы даже и не смотрели, продаются за считанные минуты.

Поэтому перекупщикам приходится тратить много времени, чтобы отыскать и приобрести беспроблемный автомобиль с небольшим пробегом, а затем привезти в Украину и растаможить. Именно поэтому мы и наблюдаем рост цен на подержанные автомобили.

Надо отметить, что даже на купленные в Украине автомобили, также поднялись в цене, ведь если есть спрос – всегда будет предложение. Автомобилисты не имея возможности пойти в автосалон и приобрести желаемый автомобиль вынуждены покупать подержанные автомобили по завышенной цене.