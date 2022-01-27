Останнім часом не тільки автомобілі зростають у ціні, а й збільшується вартість їх легалізації в Україні. Розмір податку зростає через зростання бази оподаткування.

Мабуть вже кожен автомобіліст помітив, що на ринку авто зараз ситуація дуже нестабільна. Ціни зростають, а якість машин гіршає. Перший чинник – це дефіцит нових авто, через нестачу чіпів та напівпровідників. Більшість людей, які раніше купляли лише нові авто, перейшли на вживані.

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Раніше можна було без проблем привезти для себе з Європи непоганий автомобіль за прийнятною ціною, але не зараз. Розмитнення автомобілів з Європи та Кореї в Україні подорожчало на 20%. Вся справа в тому, що такі автомобілі при розмитненні оцінюються по спеціальному каталогу, де вказано яка середня ціна кожного авто і від цього залежить і кінцева сума всіх платежів. Так, як автомобілі на внутрішніх ринках подорожчали, то і ціни в каталозі також зросли, ось ми і отримуємо ці 20% здорожчання. Про це повідомив журналіст програми “ДжеДаі” Максим Хотіленко.

Виходить, що автомобілі на ринках Європи та Кореї і так піднялись у ціні так до них ще додалося і підвищене у ціннику розмитнення. Також, більшість гарних варіантів на які раніше європейці навіть і не дивились, продаються за лічені хвилини.

Тому перекупникам доводиться витрачати багато часу, щоб відшукати та придбати безпроблемне авто з невеликим пробігом, а потім привезти в Україну та розмитнити. Саме тому ми і спостерігаємо підняття цін на вживані авто.

Треба зазначити, що навіть ті автомобілі, які куплені в Україні також піднялися в ціні, адже якщо є попит – завжди буде пропозиція. Автомобілісти не маючи змоги піти в автосалон і придбати бажаний автомобіль вимушені купляти вживані авто за завищеною ціною.