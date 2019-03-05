Одеські митники упередили випуск у вільний обіг на украънському ринку партії контрафактних запчастин до автомобілів "Toyota" вартістю понад 12,2 млн грн

Контейнер з автозапчастинами надійшов на адресу одного із українських підприємств.

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Під час митного огляду з’ясувалося, що в контейнері переміщуються товари, які заявлені до митного контролю як автозапчастини марки “Toyota”.

Ця марка за заявою її власника внесена ДФС до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності.

Через можливе порушення інтересів правовласника у порядку статті 399 Митного кодексу України митне оформлення було призупинено та направлено відповідне повідомлення повноваженому представнику компанії “Toyota”.

Саме він після ретельного огляду запчастин дійшов висновку, що вони не вироблялись компанією, а їх використання може завдати шкоди транспортному засобу.

Слід зазначити, що зовнішній вигляд пакування виявлених запчастин був дуже схожий з оригінальною продукцією “Toyota”.

Лише завдяки використанню спеціальних засобів ідентифікації та поглибленому аналізу технічної інформації, закодованої в маркуванні спеціалістами компанії «Toyota», експерт зміг довести контрафактність товару.

За його словами, з огляду на зовнішню схожість, у пересічного споживача сумнівів щодо оригінальності запчастин не було б. Натомість гарантовано виникали б поламки та технічні проблеми при експлуатації автомобіля.

За виявленим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 476 Митного кодексу України. Автозапчастини вартістю понад 12,2 млн грн, подальшу долю яких вирішить суд, тимчасово вилучені.

Експерти радять власникам автомобілів, які не хочуть потрапити на гачок виробників контрафакту, купувати запчастини лише у постачальників, що мають сертифікацію виробників.