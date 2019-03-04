Перший таджицький автомобіль, створений народним умільцем, здивував витратою палива і розмірами.

У Таджикистані представили перший автомобіль власної розробки. Зібрав його всього за 2 місяці 28-річний народний умілець Джамоліддін Ашуров, повідомляє Радіо Озоді.

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Джамоліддін розповідає, що вирішив створити недорогу машину для простого народу, адже останнім часом бюджетні моделі стали менше завозити в Таджикистан. Запчастини він купив на ринку, а дизайн повністю розробив сам, чим особливо пишається.

Якщо чесно, то ми не зовсім розуміємо, чим тут можна пишатися. Вийшов мініатюрний двомісний незграбний пікап вагою всього 157 кг. Зате витрата палива – всього 3 л/100 км

Поки це тестовий екземпляр, серійну модель Джамоліддін обіцяє зробити трохи більшою, а її вантажопідйомність складе 215 кг. Як не дивно, проектом вже зацікавилися і навіть хотіли викупити його, але конструктор збирається запатентувати свій винахід і випускати його.