Первый таджикский автомобиль, созданный народным умельцем, удивил расходом топлива и размерами.

В Таджикистане представили первый автомобиль собственной разработки. Собрал его всего за 2 месяца 28-летний народный умелец Джамолиддин Ашуров, сообщает Радио Озоди.

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Джамолиддин рассказывает, что решил создать недорогую машину для простого народа, ведь в последнее время бюджетные модели стали меньше завозить в Таджикистан. Запчасти он купил на рынке, а дизайн полностью разработал сам, чем особо гордится.

Если честно, то мы не совсем понимаем, чем тут можно гордиться. Получился миниатюрный двухместный угловатый пикап весом всего 157 кг. Зато расход топлива – всего 3 л/100 км.

Пока это тестовый экземпляр, серийную модель Джамолиддин обещает сделать чуть крупнее, а ее грузоподъемность составит 215 кг. Как ни странно, проектом уже заинтересовались и даже хотели выкупить его, но конструктор собирается запатентовать свое изобретение и выпускать его.