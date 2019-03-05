Одесские таможенники предотвратили выпуск в свободное обращение на украинском рынке партии контрафактных запчастей к автомобилям "Toyota" стоимостью более 12,2 млн грн

Контейнер с автозапчастями поступил на адрес одного из украинских предприятий.

Читайте также: В Таджикистане показали первый автомобиль собственной разработки: видео

Во время таможенного досмотра выяснилось, что в контейнере перемещаются товары, заявленные в таможенном контроле как автозапчасти марки "Toyota".

Эта марка по заявлению ее владельца внесена ДФС в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Из-за возможного нарушения интересов правообладателя в порядке статьи 399 Таможенного кодекса Украины таможенное оформление было приостановлено и направлено соответствующее сообщение уполномоченному представителю компании "Toyota".

Именно он после тщательного осмотра запчастей пришел к выводу, что они не производились компанией, а их использование может нанести вред транспортному средству.

Следует отметить, что внешний вид упаковки выявленных запчастей был очень схож с оригинальной продукцией "Toyota".

Только благодаря использованию специальных средств идентификации и углубленному анализу технической информации, закодированной в маркировке специалистами компании “Toyota”, эксперт смог доказать контрафактность товара.

По его словам, учитывая внешнее сходство, у рядового потребителя сомнений в оригинальности запчастей не было бы. Зато гарантированно возникали бы поломки и технические проблемы при эксплуатации автомобиля.

По выявленному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 476 Таможенного кодекса Украины. Автозапчасти стоимостью более 12,2 млн грн, дальнейшую судьбу которых решит суд, временно изъяты.

Эксперты советуют владельцам автомобилей, которые не хотят попасть на крючок производителей контрафакта, покупать запчасти только у поставщиков, имеющих сертификацию производителей.