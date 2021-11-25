Ввезення в Україну автомобілів, які мають історичну цінність, дуже проблематичне. Ентузіасти та колекціонери шукають шпаринки у законах та намагаються придбати та розмитнити екзотичні авто. Однак не завжди успішно.

Співробітники Координаційно-моніторингової митниці перевірили законність розмитнення автомобілів, виготовлених в 70-80 роках ХХ століття.

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Контролери митниці запідозрили, що автомобілі Datsun, Nissan, Mazda та Тoyota не відповідають екологічним нормам Євро2, адже в ті часи цих нормативів ще не існувало. Натомість в деклараціях та сертифікатах відповідності було зазначено, що ці автомобілі мають норми викидів Євро2, адже це мінімальні вимоги для ввозу автомобілів в Україну.

Митники зробили запити в органи сертифікації. Там повідомили, що на вказані автомобілі сертифікати відповідності не видавалися, тобто вони є ймовірно підробленими.

За виявленими фактами підробки документів контролери подали повідомлення у Нацполіцію про протиправні дії за ознаками злочинів, передбачених ст. 358 Кримінального кодексу України “підробка документів”. Ця стаття передбачає штраф до 17 000 грн або арешт до 6 місяців чи позбавлення волі до двох років.