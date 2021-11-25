Ввоз в Украину автомобилей, имеющих историческую ценность, очень проблематичен. Энтузиасты и коллекционеры ищут щели в законах и пытаются приобрести и растаможить экзотические автомобили. Однако не всегда удачно.

Сотрудники Координационно-мониторинговой таможни проверили законность растаможки автомобилей, произведенных в 70-80-х годах ХХ века.

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Контроллеры таможни заподозрили, что автомобили Datsun, Nissan, Mazda и Тoyota не отвечают экологическим нормам Евро2, ведь в те времена эти нормативы еще не существовали. В декларациях и сертификатах соответствия было указано, что эти автомобили имеют нормы выбросов Евро2, ведь это минимальные требования для ввоза автомобилей в Украину.

Таможенники запросили органы сертификации. Там сообщили, что на указанные автомобили сертификаты соответствия не выдавались, то есть они вероятно поддельные.

По выявленным фактам подделки документов контролеры подали сообщение в полицию о противоправных действиях по признакам преступлений, предусмотренных ст. 358 Уголовного кодекса Украины "подделка документов". Эта статья предусматривает штраф до 17 000 грн. или арест до 6 месяцев или лишение свободы до двух лет.