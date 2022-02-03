Індикативні ціни розмитнення здорожчували кожен автомобіль у середньому на $2000. Після зміни індикативів додаткові витрати на розмитнення зменшились на $400 - $1000

Державна митна служба знизила ціни на розмитнення автівок з Кореї. Про це повідомляється у пресрелізі порту Чорноморськ, який напередодні був переповнений корейськими машинами.

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Індикативи зараз мають зниження на суми у розмірі від $400 до $1000, а на одну з моделей авто вартість митного очищення впала на $4750.

Загроза затримки вивезення іномарок зі складу була викликана новими індикативними цінами на автомобілі, імпортовані з Кореї.

Ціни на розмитнення були завищені в середньому на $2000 на одне авто. Це призводило до збитків автотрейдерів та логістичних компаній. Тож нові партії авто з Кореї могли потрапити до порту Чорноморськ не в повному обсязі через ймовірну відсутність місця на складських майданчиках порту.

У порту зазначили, що перспективний обсяг вантажопотоку автомобілів з Кореї становить приблизно 15 тисяч одиниць на рік. "Припинення цього вантажопотоку у зв'язку із завищеними індикативами могло призвести до недоотримання підприємством доходу у розмірі понад 25 мільйонів гривень, а недоїмка держбюджету з ПДВ могла становити понад 5 мільйонів гривень", – повідомили у порту.

У лютому Чорноморськ чекає на нове судно з автомобілями з Кореї. "Чорноморськ перевалює понад 40 тисяч одиниць автотехніки на рік. Кількість автомобілів, які наразі вивантажують на спеціалізованому поромному комплексі ДП "МТПЧ", не перевищує місткість складських майданчиків", – йдеться в повідомленні порту.

Раніше повідомлялося, що складські території порту Чорноморська переповнені вживаними та новими іномарками з Кореї і наступну партію автівок, очікувану на початку лютого, немає куди розвантажувати