Индикативные цены растаможки повышали стоимость каждого автомобиля в среднем на $2000. После изменения индикативов дополнительные расходы на растаможку уменьшились на $400 – $1000.

Государственная таможенная служба снизила цены на растаможку автомобилей из Кореи. Об этом сообщается в пресс-релизе порта Черноморск, который накануне был переполнен корейскими машинами.

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Индикативы сейчас имеют снижение на суммы в размере от $400 до $1000, а на одну из моделей авто стоимость таможенной очистки упала на $4750.

Угроза задержки вывоза иномарок со склада была вызвана новыми индикативными ценами на автомобили, импортируемые из Кореи.

Цены на растаможку были завышены в среднем на $2000 на одно авто. Это приводило к убыткам автотрейдеров и логистических компаний. Поэтому новые партии авто из Кореи могли попасть в порт Черноморск не в полном объеме из-за вероятной нехватки места на складских площадках порта.

В порту отметили, что перспективный объем грузопотока автомобилей из Кореи составляет примерно 15 тысяч единиц в год. “Прекращение этого грузопотока в связи с завышенными индикативами могло привести к недополучению предприятием дохода в размере более 25 миллионов гривен, а недоимка госбюджета с НДС могла составлять более 5 миллионов гривен”, – сообщили в порту.

В феврале Черноморск ждет новое судно с автомобилями из Кореи. “Черноморск переваливает более 40 тысяч единиц автотехники в год. Количество автомобилей, которые сейчас выгружают на специализированном паромном комплексе ГП “МТПЧ”, не превышает вместимость складских площадок”, – говорится в сообщении порта.

Ранее сообщалось, что складские территории порта Черноморска переполнены бывшими в употреблении и новыми иномарками из Кореи и следующую партию автомобилей, ожидаемую в начале февраля, некуда разгружать.