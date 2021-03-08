Огромный автомобилевоз Mediterranean Ѕеа принял еще второго марта паромный комплекс ГП "Морской торговый порт "Черноморск", но процесс оформления и разгрузки занял несколько дней.

Судно типа Ro-ro доставило в Украину 2 770 единиц автотехники из турецкого порта Дериндже. Для разгрузки такого количества автомобилей коллективу предприятия понадобилось почти 48 часов.

Читайте также: Украинцы за год потратили 4,2 миллиарда долларов на импорт автомобилей

Отметим, что именно на этом судне в Украину пытались незаконно пробраться двое граждан Сирии. Нелегалы укрылись в полуприцепе грузовика, но были задержаны пограничниками.

Судно “Mediterranean Ѕеа” построено в 2010 году и ходит под флагом Маршалловых островов. Его грузоподъемность составляет 14 774 тонны, а текущая осадка – 8,5 метра. Общая длина автомобилевоза составляет 182,8 метра, а ширина – 31,8 метра.