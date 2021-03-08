Величезний автомобілевоз Mediterranean Seа прийняв ще другого березня поромний комплекс ДП МТП "Чорноморськ", але процес оформлення та розвантаження зайняв кілька днів.

Судно типу Ro-ro доставило в Україну 2770 одиниць автотехніки з турецького порту Дериндже. Для розвантаження такої кількості автомобілів колективу підприємства знадобилося майже 48 годин.

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Відзначимо, що саме на цьому судні в Україну намагалися незаконно пробратися двоє громадян Сирії. Нелегали сховалися в напівпричепі вантажівки, але були затримані прикордонниками.

Відзначимо, судно “Mediterranean Seа” побудовано в 2010 році і ходить під прапором Маршаллових островів. Його вантажопідйомність становить 14 774 тон, а поточна осадка - 8,5 метрів. Загальна довжина автомобілевоза становить 182,8 метра, а ширина - 31,8 метра.