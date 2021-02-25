У минулому році в Україну в режимі імпорту було ввезено 531,4 тис. од. автотранспортної техніки на суму більш ніж 4,2 млрд доларів США.

Найбільшу частку в цьому імпорті склали легкові автомобілі, яких було завезено у кількості 486,3 тис. шт. Такий обсяг імпорту легкових автомобілів коштував українцям майже 3,5 млрд доларів США. У порівнянні з 2019 роком імпорт легкових машин скоротився на 11%, а його митна вартість на $182 млн.

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Найбільшим постачальником легкових автомобілів в минулому році була Німеччина. За рік з ФРН в Україну було ввезено 99772 легкових авто на суму $548,1 млн.

У той же час ввезення вантажних і спец. автомобілів зменшилось на 16% до 43,5 тис. шт., а постачальники цих машин отримали $717,4 млн. проти $841,9 млн. роком раніше. І тут, більше інших отримала Німеччина, з якої було ввезено 9589 авто на $114 млн.

Закупівля автобусів за кордоном обійшлася Україні в $64,1 млн. На цю суму було придбано 1,6 тис. автобусів, що на 35% менше, ніж роком раніше. Незважаючи на те, що найбільша кількість автобусів у 2020 році в Україні прибула з Німеччини (568 шт.), більше інших на поставках цього виду транспорту в нашу країну заробила Білорусь – $38,6 млн. за 307 автобусів.