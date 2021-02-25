В прошлом году в Украину в режиме импорта было ввезено 531,4 тыс. ед. автотранспортной техники на сумму более 4,2 млрд долларов США.

Наибольшую долю в этом импорте составили легковые автомобили, которые были завезены в количестве 486,3 тыс. шт. Такой объем импорта легковых автомобилей стоил украинцам почти 3,5 млрд долларов США. По сравнению с 2019 годом импорт легковых машин сократился на 11%, а его таможенная стоимость на $182 млн.

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Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей в прошлом году была Германия. За год из ФРГ в Украину были ввезены 99 772 легковых авто на сумму $548,1 млн.

В то же время ввоз грузовых и спец. автомобилей уменьшился на 16% до 43,5 тыс. шт., а поставщики этих машин получили $717,4 млн. против $841,9 млн. годом ранее. И здесь, больше других получила Германия, из которой были ввезены 9 589 авто на $114 млн.

Закупка автобусов за границей обошлась Украине в $64,1 млн. На эту сумму было приобретено 1,6 тыс. автобусов, что на 35% меньше, чем годом ранее. Несмотря на то, что наибольшее количество автобусов в 2020 году в Украину прибыло из Германии (568 шт.), больше других на поставках этого вида транспорта в нашу страну заработала Беларусь – $38,6 млн. за 307 автобусов.