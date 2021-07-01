Аукціонний будинок Mecum в липні виставить на продаж унікальний Lincoln Zephyr 1942 року випуску, що зійшов з конвеєра в рідкісному кузові купе.

В цілому було зібрано лише 5 таких екземплярів. При цьому виставлений на продаж екземпляр відрізняється хорошим станом і оригінальним двигуном.

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Lincoln Zephyr зберіг оригінальний кузов 1942 року. При цьому під капотом розташовується рідний 4,4-літровий V12, пару якому становить штатна 3-ступінчаста трансмісія.

В Lincoln Zephyr, який “піде з молотка” в липні, комплектується в тому числі фірмовими аксесуарами, в числі яких чотири разноразмерних обтягнутих шкірою валізи.

Незважаючи на безліч оригінальних деталей, автомобіль вважати повністю автентичним можна. В описі до моделі йдеться, що машина була перефарбована з рідного зеленого кольору в чорний, після чого був доопрацьований і салон, який також перетягнули в шкіру. Була встановлена нова вихлопна система і нові шини.

Відзначається, що автомобіль знаходиться в ідеальному стані, відновлений кузовний хром. Домогтися такого стану машини попередньому власнику вдалося завдяки дбайливому зберіганню - авто з 1980 року перебував у приватній колекції.

Очікується, що прогнозована ціна рідкісного Lincoln Zephyr становитиме 50-60 тис. доларів.

Нажаль, українське законодавство забороняє імпорт подібних автомобілів, оскільки вони не відповідають екологічним вимогам Євро2