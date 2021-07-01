Аукционный дом Mecum в июле выставит на продажу уникальный Lincoln Zephyr 1942 года выпуска, который сошел с конвейера в редком кузове купе.

В общей сложности было собрано лишь 5 таких экземпляров. При этом выставленный на продажу экземпляр отличается хорошим состоянием и оригинальным двигателем.

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Lincoln Zephyr сохранил оригинальный кузов 1942 года. При этом под капотом располагается родной 4,4-литровый V12, пару которому составляет штатная 3-ступенчатая трансмиссия.

В Lincoln Zephyr, который " уйдет с молотка” в июле, комплектуется в том числе фирменными аксессуарами, в числе которых четыре разноразмерных обтянутых кожей чемодана.

Несмотря на множество оригинальных деталей, автомобиль считать полностью аутентичным можно. В описании к модели говорится, что машина была перекрашена из родного зеленого цвета в черный, после чего был доработан и салон, который также перетянули в кожу. Была установлена новая выхлопная система и новые шины.

Отмечается, что автомобиль находится в идеальном состоянии, восстановлен кузовной хром. Добиться такого состояния машины предыдущему владельцу удалось благодаря бережному хранению – авто с 1980 года находился в частной коллекции.

Ожидается, что прогнозируемая цена редкого Lincoln Zephyr составит 50-60 тыс. долларов.

К сожалению, украинское законодательство запрещает импорт подобных автомобилей, поскольку они не соответствуют экологическим требованиям Евро2.