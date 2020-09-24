Станом на 1 вересня 2020 року середній вік всіх зареєстрованих в Україні легкових автомобілів склав близько 14 років.

Вік легкових автомобілів в Україні відрізняється в залежності від країни-виробника, повідомляє асоціація "Укравтопром". Наприклад, для вироблених в США, Європі чи Японії цей показник – 11,6 років, а для українських машин (ZAZ, Lanos, Sens) – 17 років.

Цікаво, що наймолодшими виявилися моделі китайських і корейських брендів – близько восьми років. Далі йдуть машини європейських і американських марок з показником 11 і 12 років відповідно. Найбільш "віковими" є автомобілі японських компаній, середній вік яких досягає 14 років.

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