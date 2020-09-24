По состоянию на 1 сентября 2020 года средний возраст всех зарегистрированных в Украине легковых автомобилей составил около 14 лет.

Возраст легковых автомобилей в Украине отличается в зависимости от страны-производителя, сообщает ассоциация "Укравтопром". Например, для произведенных в США, Европе или Японии этот показатель – 11,6 лет, а для украинских машин (ZAZ, Lanos, Sens) – 17 лет.

Интересно, что самыми молодыми оказались модели китайских и корейских брендов – около восьми лет. Далее идут машины европейских и американских марок с показателем 11 и 12 лет соответственно. Наиболее "возрастными" являются автомобили японских компаний, средний возраст которых достигает 14 лет.

Напомним, как часто полицейские попадали в ДТП.