В среднем происходит по 3-4 ДТП ежедневно с участием полицейских.

За восемь месяцев 2020 года произошло 877 ДТП с участием сотрудников полиции. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Национальной полиции Украины. Таким образом в среднем ежедневно происходит авария по вине полицейского, в других случаях виновата другая сторона ДТП.

"За восемь месяцев текущего года с участием сотрудников полиции произошло 877 ДТП (в 2019 году за этот же период – 842), по их вине – 241 (2019 год – 209). В результате дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине полицейских и сотрудников полиции, травмированы 10 правоохранителей (2019 год – 40), еще 1 погиб (2019 год – 0)", – говорится в ответе на запрос.

Напомним, что смертность в ДТП хотят уменьшить на 30%.