Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что снизить смертность на дорогах в результате ДТП минимум на 30% к 2024 году вполне реально.

Министерство инфраструктуры Украины продолжает работу по совершенствованию государственной программы безопасности и повышению безопасности движения на дорогах. В этом одна из задач ведомства, предусмотренная программой деятельности правительства – снижение аварийности минимум на 30% до 2024 года.

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Об этом заявил Владислав Криклий – Министр инфраструктуры Украины сегодня, 8 сентября, во время встречи "Безопасность имеет значение".

"Наш главный приоритет – это безопасность на дорогах. Уровень смертности и травматизма в результате ДТП в Украине недопустимо высокий. По подсчетам Всемирного банка, социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортного травматизма оцениваются в почти 70 млрд грн в год. Это примерно 2% ВВП. Я уверен, что все мы играем за одну команду и совместными усилиями сможем достичь цели. Она проста – снижение уровня смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% до 2024 года и на 50% до 2030 года", – сказал глава министерства инфраструктуры.

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