Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає що знизити смертність на дорогах внаслідок ДТП щонайменше на 30% до 2024 року цілком реально.

Міністерство інфраструктури України продовжує роботу з удосконалення державної програми безпеки та підвищення безпеки руху на дорогах. У цьому одне з завдань відомства, передбачене програмою діяльності Уряду – зниження аварійності щонайменше на 30% до 2024 року.

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На цьому наголосив Владислав Криклій - Міністр інфраструктури України сьогодні, 8 вересня, під час зустрічі “Безпека має значення”.

“Наш головний пріоритет – це безпека на дорогах. Рівень смертності та травматизму внаслідок ДТП в Україні є неприпустимо високим. За підрахунками Світового банку, соціально-економічні втрати України від дорожньо-транспортного травматизму оцінюються в майже 70 млрд грн на рік. Це приблизно 2% ВВП. Я впевнений, що всі ми граємо за одну команду і спільними зусиллями зможемо досягти мети. Вона проста - зниження рівня смертності внаслідок ДТП у порівнянні з 2019 роком щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% до 2030 року”, - сказав очільник міністерства інфраструктури.

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