В середньому відбувається по 3-4 ДТП щодня за участю поліцейських.

За вісім місяців 2020 року сталося 877 ДТП за участю працівників поліції. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Національній поліції України. Таким чином в середньому щодня відбувається аварія з вини поліцейського, в інших випадках винувата інша сторона ДТП.

“За вісім місяців поточного року за участі працівників поліції сталося 877 ДТП (у 2019 році за цей же період - 842), з їх вини - 241 (2019 року - 209). Внаслідок дорожньо-транспортних пригод, скоєних з вини поліцейських та працівників поліції, травмовано 10 правоохоронців (2019 року - 40), ще 1 загинув (2019 року - 0)”, – йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, що смертність в ДТП хочуть зменшити на 30%.