Робот-охоронець допомагає запобігти вандалізму в готелі Портленда (США).

Готель Aloft в Портленді (США) стикнувся з проблемою вандалізму автомобілів, які залишали гості закладу. Це пов’язано з великою кількістю бездомних, які обрали собі цю місцевість для проживання.

Генеральний менеджер Майк Дейлі говорить, що спочатку вони намагалися найняти людей з охорони, але зіткнулися з кадровими проблемами. Натомість робот працює 24 години на добу та не потребує заробітної плати.

Також цікаво на поле бою в Україні вийдуть безпілотні робомобілі

Цей робот – Роббі, схожий на славнозвісний R2-D2 з “Зоряних воєн”. Він має зріст близько 160 см, важить 150 кг та може неспішно пересуватись під час патрулювання.

“З грудня, коли почав працювати Роббі, тут не було помічено жодних неприємних інцидентів з автомобілями”, — сказав Дейлі.

Роббі оснащений 360-градусною камерою та тепловізором. Він ходить парковкою подібно до робота-пилососа, скануючи номерні знаки припаркованих машин. Якщо тепловізор помічає джерело тепла за автомобілем, він прямує туди і вивчає його. Роббі попереджає співробітників готелю про підозрілих осіб, через нього можна з ними поговорити. Якщо незнайомці агресивні, співробітник готелю викликає поліцію.

Таким чином, Роббі виконує роль система відеоспостереження, яка не може припинити жодного порушення. Однак і цього вистачає: акти вандалізму зникли, а керівництво готелю задоволене як економією через відсутність оплати охоронцям, так і фактом, що машини перебувають під постійним наглядом.