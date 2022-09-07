Робот-хранитель помогает предотвратить вандализм в отеле Портленда (США).

Отель Aloft в Портленде (США) столкнулся с проблемой вандализма автомобилей, которые оставляли гости заведения. Это связано с большим количеством бездомных, выбравших себе эту местность для проживания.

Генеральный менеджер Майк Дэйли говорит, что сначала они пытались нанять охранников, но столкнулись с кадровыми проблемами. Робот работает 24 часа в сутки и не требует заработной платы.

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Этот робот – Робби, похожий на знаменитый R2-D2 из "Звездных войн". Он имеет рост около 160 см, весит 150 кг и может не спеша передвигаться во время патрулирования.

"С декабря, когда начал работать Робби, здесь не было замечено никаких неприятных инцидентов с автомобилями", — сказал Дейли.

Робби оснащен 360-градусной камерой и тепловизором. Он ходит по парковке подобно роботу-пылесосу, сканируя номерные знаки припаркованных машин. Если тепловизор замечает источник тепла за автомобилем, он следует туда и изучает его. Робби предупреждает сотрудников отеля о подозрительных лицах, из-за него можно с ними поговорить. Если незнакомцы агрессивны, сотрудник гостиницы вызывает полицию.

Таким образом, Робби играет роль система видеонаблюдения, которая не может прекратить никакого нарушения. Однако и этого хватает: акты вандализма исчезли, а руководство гостиницы довольно как экономией из-за отсутствия оплаты охранникам, так и фактом, что машины находятся под постоянным наблюдением.