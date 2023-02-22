В Україні утримується тенденція до зниження цін на АЗС

Роздрібні ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися – з 20-го по 21 лютого бензини в середньому здешевшали на 5-9 коп./л, дизельне пальне – на 36 коп./л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

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При цьому, як видно з таблиці, окремі мережі – такі як VST, Prime, Neftek – за цей період знизили вартість літра бензину А-95 на гривню, до 46,90 грн/л, 46,50 грн/л і 48,00 грн/л відповідно. Найбільше за цей час «п’ятірка» здешевшала на станціях VostokGaz – до 44,89 грн/л (-1,50 грн/л, і це найменша ціна на сьогодні), найменше – на 5 коп./л, до 46,20 грн/л – на АЗС мережі Chіpo.

Найдорожче А-95 реалізовує мережа Socar – за 50,66 грн/л, за півкроку від якої перебуває мережа «Авіас», котра продає цей вид пального за 50 грн/л. Характерно, що ціни на обох відучора не змінювались.

На 0,04-1,00 грн/л впала ціна і на бензин А-95+, хоч процес його здешевшання видався більш млявим, аніж звичайної «п’ятірки». Причому найбільше скинула мережа Neftek (-1,00 грн/л, до 51,00 грн/л), найменше – 4 коп./л – «БРСМ-Нафта», до 46,17 грн/л.

Найдорожче «п’ятірку+» реалізовує Socar – за 51,74 грн/л, ціни на пальне на АЗК якої не змінилися. Найдешевше – за 46,17 грн/л – заправитись цим видом пального можна на АЗС мережі «БРСМ-Нафта».

Ціни як на бензини, так і на дизпальне на АЗК «Укрнафти» не змінилися. Водночас, як видно з таблиці, дизельне пальне за цей період на АЗК більшості мереж дешевшало більш активно, ніж бензини. Преміум-мережі скинули гривню на літрі, й тепер і на ОККО, й на WOG можна заправитись за 52 грн/л.

Найбільше здешевшало дизпальне на станціях «Олас» – до 47,50 грн/л (-2,40 грн/л). Найменше – 7-8 коп./л – скинули мережі «БРСМ-Нафта» й Chipo, до 51,06 грн/л і 49,58 грн/л відповідно.

Нагадаємо, як зазначав директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, за січень ціни на бензин і дизпальне втратили 4-5 грн на літрі. На скраплений газ – майже 15%. У лютому, з його слів, ще зберігається потенціал для подальшого зниження цін щонайменше на одну-дві гривні за літр.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 20 по 21 лютого 2023 р., грн/л: