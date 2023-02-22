В Украине удерживается тенденция к снижению цен на АЗС

Розничные цены на топливо в Украине продолжают снижаться – с 20 по 21 февраля бензины в среднем подешевели на 5-9 коп./л, дизельное топливо – на 36 коп./л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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При этом, как видно из таблицы, отдельные сети – такие как VST, Prime, Neftek – за этот период снизили стоимость литра бензина А-95 на гривну до 46,90 грн/л, 46,50 грн/л и 48,00. грн/л соответственно. Больше всего за это время «пятерка» подешевела на станциях VostokGaz – до 44,89 грн/л (-1,50 грн/л, и это самая низкая цена на сегодня), меньше – на 5 коп./л, до 46, 20 грн/л – на АЗС сети Chipo.

Дороже всего А-95 реализует сеть Socar – за 50,66 грн/л, в полушаге от которой находится сеть «Авиас», которая продает этот вид горючего за 50 грн/л. Характерно, что цены на обоих со вчерашнего дня не менялись.

На 0,04-1,00 грн/л упала цена и на бензин А-95+, хотя процесс его удешевления показался более вялым, чем обычной «пятерки». Причем больше сбросила сеть Neftek (-1,00 грн/л, до 51,00 грн/л), меньше всего – 4 коп./л – «БРСМ-Нефть», до 46,17 грн/л.

Дороже всего «пятерку +» реализует Socar – за 51,74 грн/л, цены на топливо на АЗК которой не изменились. Дешевле всего – за 46,17 грн/л – заправиться этим видом горючего можно на АЗС сети «БРСМ-Нефть».

Цены как на бензины, так и дизтопливо на АЗК «Укрнафты» не изменились. В то же время, как видно из таблицы, дизельное топливо за этот период на АЗК большинства сетей дешевело активнее, чем бензины. Премиум сети сбросили гривну на литре, и теперь и на ОККО, и на WOG можно заправиться за 52 грн/л.

Больше всего подешевело дизтопливо на станциях «Олас» – до 47,50 грн/л (-2,40 грн/л). Меньше всего – 7-8 коп./л – сбросили сети «БРСМ-Нефть» и Chipo, до 51,06 грн/л и 49,58 грн/л соответственно.

Напомним, как отмечал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, за январь цены на бензин и дизтопливо потеряли 4-5 грн на литре. На сжиженный газ – почти 15%. В феврале, по его словам, еще сохраняется потенциал для дальнейшего снижения цен, по меньшей мере, на одну-две гривны за литр.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 20 по 21 февраля 2023 г., грн/л: