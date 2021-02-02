У 2021 році на реалізацію Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху уряд передбачив 2,4 млрд грн.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у соцмережі. "В цьому році на програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху урядом виділено 2,4 мільярди гривень. Наші основні напрямки - створення дорожньої інфраструктури, придбання для МВС обладнання для контролю щодо дотримання ПДР і боротьба з перевантаженими фурами, бо і погана дорога є однією з причин ДТП", - написав міністр.

Читайте також: Як змінилась аварійність у Києві та області після ввімкнення камер автофіксації: статистика

Він додав, що в рамках реалізації програми у 2021 році планується: влаштувати 20 кільцевих розв’язок; ліквідувати 5 місць концентрації ДТП; встановити 300 демпферних систем; освітлити 400 пішохідних переходів; побудувати 5 пішохідних переходів у різних рівнях; встановити 60+ комплексів Weigh-in-Motion; облаштувати 5 майданчиків для зупинки перевантажених фур. Також планується закупити: 10 пересувних пристроїв для зважування; 125 комплексів автоматичної фіксації; 10 дорожніх лабораторій і техстанцій; 150 “Фантомів”.

Криклій нагадав, що мета уряду - знизити рівень смертності внаслідок ДТП щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% до 2030 року.

"Сподіваюсь, що завдяки ряду заходів ми вже скоро будемо відчувати результати. У тому числі вже можливо побачити зменшення кількості ДТП у 3 рази в перших місцях, де були встановлені камери автофіксації. Також завдяки закупівлі нових машин для ДСНС зменшився час прибуття з 35 до 13 хвилин на місце аварії", - зазначив міністр.