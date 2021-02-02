В 2021 году на реализацию Государственной программы повышения безопасности дорожного движения правительство предусмотрело 2,4 млрд грн.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в соцсети. "В этом году на программу повышения уровня безопасности дорожного движения правительством выделено 2,4 миллиарда гривен. Наши основные направления – создание дорожной инфраструктуры, приобретение для МВД оборудования для контроля соблюдения ПДД и борьба с перегруженными фурами, потому что плохая дорога является одной из причин ДТП", – написал министр.

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Он добавил, что в рамках реализации программы в 2021 году планируется: устроить 20 кольцевых развязок; ликвидировать 5 мест концентрации ДТП; установить 300 демпферных систем; осветлить 400 пешеходных переходов построить 5 пешеходных переходов на разных уровнях; установить 60+ комплексов Weigh-in-Motion; обустроить 5 площадок для остановки перегруженных фур. Также планируется закупить: 10 передвижных устройств для взвешивания; 125 комплексов автоматической фиксации; 10 дорожных лабораторий и техстанций; 150 "Фантомов".

Криклий напомнил, что цель правительства – снизить уровень смертности в результате ДТП минимум на 30% до 2024 года и на 50% до 2030 года.

"Надеюсь, что благодаря ряду мер мы уже скоро будем чувствовать результаты. В том числе уже можно увидеть уменьшение количества ДТП в 3 раза в первых местах, где были установлены камеры автофиксации. Также благодаря закупке новых машин для ГСЧС уменьшилось время прибытия с 35 до 13 минут на место аварии", – отметил министр.