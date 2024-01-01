На Буковині прикрили АЗС, де відпускали підроблений бензин А-92 та А-95

Місцевому підприємцю, котрий продавав на автозаправній станції незаконно виготовлені пальне та інші товари цієї групи, оголошено про підозру. Про це повідомляє БЕБ на своїй ФБ-сторінці.

В ході слідства встановлено, що власник АЗС закуповував фальсифіковані нафтопродукти у підпільних виробників. В товарну номенклатуру закупок входили бензин, газовий конденсат і спеціальні присадки.

Читайте також У столиці прикрили фейкову АЗС

Отриману суміш підозрюваний реалізовував на підконтрольній йому АЗС під виглядом бензину марки А-92 та А-95.

Фото: БЕБ у Чернівецькій області

В ході обшуку на заправці детективи вилучили понад 15 тисяч літрів контрафактного бензину орієнтовною вартістю майже мільйон гривень.

Деталі справи не розголошуються. Досудове розслідування триває. Вочевидь, встановлюються канали постачань, виробник контрафакту, мережа відправлення пально-мастильних матеріалів до інших АЗС.