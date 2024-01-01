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У столиці прикрили фейкову АЗС

Детективи Бюро економічної безпеки України у Києві припинили діяльність незаконної автозаправної станції, що певний час працювала у столиці.
У Києві без дозвільних документів відкрито працювала АЗС - Auto24

ФОТО: БЕБ України|

АЗС працювала без ліцензії: пальне вилучили, колонки демонтували, касу зняли, документацію забрали

Валентин Ожго
logo6 березня, 09:40
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У ході розслідування з’ясовано, що автозаправна станція працювала без відповідних ліцензій на зберігання та продаж пального, чим її власники порушили вимоги законодавства України. Про це повідомляє на своєму сайті БЕБ України.

У ході обшуку та вилучення документів накладено арешт на понад 10 тис. літрів пального. Зокрема, детективи БЕБ вивели з торгового обігу понад 7,3 тис. літрів бензину та 3,2 тис. літрів дизпалива. Окрім того, вилучено 5 паливороздавальних комплексів.

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Також знято касу та інші гроші, отримані від протиправної діяльності. Фахівці вже вивчають фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку та чорнові записи.

Фото: БЕБ України

Орієнтовна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів складає майже півмільйона гривень.

Нині продовжується досудове розслідування. Детективи також встановлюють осіб та суб’єкти господарювання, що причетні до незаконної діяльності.

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