У столиці прикрили фейкову АЗС

У ході розслідування з’ясовано, що автозаправна станція працювала без відповідних ліцензій на зберігання та продаж пального, чим її власники порушили вимоги законодавства України. Про це повідомляє на своєму сайті БЕБ України.

У ході обшуку та вилучення документів накладено арешт на понад 10 тис. літрів пального. Зокрема, детективи БЕБ вивели з торгового обігу понад 7,3 тис. літрів бензину та 3,2 тис. літрів дизпалива. Окрім того, вилучено 5 паливороздавальних комплексів.

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Також знято касу та інші гроші, отримані від протиправної діяльності. Фахівці вже вивчають фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку та чорнові записи.

Фото: БЕБ України

Орієнтовна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів складає майже півмільйона гривень.

Нині продовжується досудове розслідування. Детективи також встановлюють осіб та суб’єкти господарювання, що причетні до незаконної діяльності.