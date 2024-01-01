У столиці прикрили фейкову АЗС

ФОТО: БЕБ України|
АЗС працювала без ліцензії: пальне вилучили, колонки демонтували, касу зняли, документацію забрали
У ході розслідування з’ясовано, що автозаправна станція працювала без відповідних ліцензій на зберігання та продаж пального, чим її власники порушили вимоги законодавства України. Про це повідомляє на своєму сайті БЕБ України.
У ході обшуку та вилучення документів накладено арешт на понад 10 тис. літрів пального. Зокрема, детективи БЕБ вивели з торгового обігу понад 7,3 тис. літрів бензину та 3,2 тис. літрів дизпалива. Окрім того, вилучено 5 паливороздавальних комплексів.
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Також знято касу та інші гроші, отримані від протиправної діяльності. Фахівці вже вивчають фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку та чорнові записи.
Фото: БЕБ України
Орієнтовна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів складає майже півмільйона гривень.
Нині продовжується досудове розслідування. Детективи також встановлюють осіб та суб’єкти господарювання, що причетні до незаконної діяльності.