WOG стверджує, що новий автозаправний комплекс у селі Глибочиця на Житомирщині - найбільший в Україні. Окрім можливості заправити авто чи електромобіль, в ньому є ресторани, дитячий майданчик, а поряд - навіть McDonald's.

В мережі АЗК WOG розпочав приймати клієнтів новий автозаправний комплекс, аналогів якому поки що немає в Україні. Він розміщений в с. Глибочиця на Житомирщині (автодорога «Київ-Чоп», км 127+990). Раніше на цьому місці працювали два АЗС через дорогу з відомою серед водіїв аркою WOG між ними. Ці дві заправки були настільки популярними, що на них постійно виникали черги, навіть попри наявність інших АЗС поряд. Тому WOG вирішив реконструювати цей автозаправний комплекс та перетворив його на найбільший в Україні. Тут реалізовано низку рішень, які дозволять подорожуючим не лише заправити машину, але й якісно відпочити від дороги.

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Новий автозаправний комплекс відкрився 1 листопада. Перші гості вже мали можливість оцінити унікальний клієнтський простір, мікс діджитальних та офлайн-сервісів, цифрових помічників, а також перший в Україні фудхол, розташований на території АЗК.

Автозаправний комплекс вже отримав відзнаку Національного реєстру рекордів України як найбільший АЗК за площею внутрішніх приміщень, що становить 1407, 82 м² (відповідно до рекордної заявки №230801-0272).

Владлена Русіна, операційний директор мережі АЗК WOG: “Проєкт із будівництва АЗК в с. Глибочиця стартував ще у 2021 році. Частина робіт була реалізована ще до 24 лютого 2022 року. Попри всі випробування для нас було важливо реалізувати задумане й відкрити надсучасний автозаправний комплекс, який став першим АЗК нового покоління не лише в мережі WOG, але й для всієї України. Для зручності водіїв реалізовано інтегровані паливороздавальні колонки з різними видами пального, автогазу, а також з рідиною Adblue, яка допомагає менше забруднювати повітря та подовжує ресурс двигуна в дизельних авто”.

На АЗК реалізовано розділення потоків на легковий транспорт та великогабаритний (фури та автобуси). Загалом одночасно можуть заправлятися 24 авто з двигунами внутрішнього згоряння.

На території автозаправного комплексу реалізований унікальний електрохаб для власників електрокарів. FLASH HUB розрахований на одночасну зарядку 14 електромобілів з найпоширенішими в Україні конекторами, а саме 8 швидкісних (DC) та 6 стандартних (AC).

Хаб працює через веб-сервіс FLASH Charge, який не потребує завантаження мобільного застосунку або обов'язкової реєстрації. Загальна потужність конекторів на FLASH HUB – 727 кВт, що робить його одним з найпотужніших в Україні та одним з найбільших у Європі.

На території АЗК облаштовані кілька великих паркувальних зон – для легкових авто на понад 55 місць та для паркування великогабаритного транспорту – на більш ніж 40 паркомісць.

До речі на WOG тепер доступне дизельне пальне зі США

Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG: «Новий АЗК – це не просто заправка, а клієнтський простір, де кожен сервіс та кожна зона продумані до дрібниць. Нашою метою було створити місце, де плануватимуть обов`язкову зупинку під час подорожей та мандрівок. Задля цього ми наповнили його низкою сервісів, серед яких кожен гість зможе знайти те, що дасть можливість задовольнити його потреби саме в цей момент. Щобільше, дизайн та окремі елементи, приміром, як невеликий зимовий сад із живих рослин, створюють атмосферу затишку, спокою та комфорту”.

Ірина Соколовська, директор дирекції громадського харчування та Інтерсіті: “Це перший АЗК в Україні, де створено унікальний фудхол з кількома закладами харчування, холодною й теплою вітринами. Каву можна приготувати самостійно на надсучасній кавомашині Franke. Їх тут 5, що дає можливість покращити якість обслуговування та розвести трафік. Подбали й про кавоманів, для яких кава - не просто напій, а ритуал, до якого залучені професійні баристи. На окремому кавовому острові WOG Barista залюбки зварять смачні кавові напої. На вибір гостю доступно два види зерна: 100% арабіка та кава без кофеїну, а також чотири види молока: класичне чи безлактозне, або ж рослинне – кокосове чи мигдалеве. Смак кави доповнить вишукана лінійка десертів, серед яких є корисні смаколики без цукру та глютену, а також класичні улюблені ласощі”.

Традиційно можна замовити улюблену страву з меню WOG CAFE або обрати щось у закладі партнера. Всередині АЗК працюють три ресторани: японської кухні «Сушия», італійської кухні Il Molino та Shawarma Point. Поруч на спільній території розташований McDonald's, який відкрився в липні 2023, що ще більше розширює вибір для гостей WOG.

Два фудхоли на майже 100 посадкових місць виконують одночасно низку функцій: тут можна як швидко перекусити, так і з комфортом поснідати, пообідати чи повечеряти, а також зарядити гаджети (в залі розташовані дротові та бездротові зарядки), попрацювати чи відповісти на терміновий мейл під час зупинки.

В теплу пору року гості зможуть відпочити на вулиці на комфортній терасі, яка має понад 60 посадкових місць.

Для найменших гостей всередині АЗК спільно з виробником корисних солодощів «Равлик Боб» облаштували ігровий куточок; в зоні тераси спорудили дитячий майданчик з батутом, каруселлю, інтерактивними панелями, переговорним пристроєм, ігровим комплексом з гіркою.

Гостям традиційно доступні вже звичні для них сервіси швидкого розрахунку - через WOG PAY у застосунку PRIDE та через термінал самообслуговування WOG PAY BOX, де можна в кілька кліків та одним чеком сплатити за пальне, товари WOG MARKET та смаколики із WOG CAFE. Ці сервіси є зручними помічниками та дають можливість розвести трафік і запобігати утворенню черг.