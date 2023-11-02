WOG утверждает, что новый автозаправочный комплекс в селе Глубочица Житомирской - самый большой в Украине. Кроме возможности заправить авто или электромобиль, в нем есть рестораны, детская площадка, а рядом даже McDonald's.

В сети АЗК WOG начал принимать клиентов новый автозаправочный комплекс, аналогов которому пока нет в Украине. Он расположен в с. Глубочица в Житомирской области (автодорога «Киев-Чоп», км 127+990). Ранее на этом месте работали две АЗС через дорогу с известной среди водителей аркой WOG между ними. Эти две заправки были так популярны, что на них постоянно возникали очереди, даже несмотря на наличие других АЗС рядом. Поэтому WOG решил реконструировать автозаправочный комплекс сторону Житомира и превратил его в крупнейший в Украине. Здесь реализован ряд решений, которые позволят путешественникам не только заправить машину, но качественно отдохнуть от дороги.

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Новый автозаправочный комплекс открылся 1 ноября. Первые гости уже имели возможность оценить уникальное клиентское пространство, микс диджитальных и офлайн-сервисов, цифровых помощников, а также первый в Украине фудхол, расположенный на территории АЗК.

Автозаправочный комплекс уже получил отличие Национального реестра рекордов Украины как крупнейший АЗК по площади внутренних помещений, что составляет 1407, 82 м² (в соответствии с рекордной заявкой №230801-0272).

Владлена Русина, операционный директор сети АЗК WOG: Проект по строительству АЗК в с. Глубочица стартовал еще в 2021 году. Часть работ была реализована еще до 24 февраля 2022 года. Несмотря на все испытания, для нас было важно реализовать задуманное и открыть сверхсовременный автозаправочный комплекс, который стал первым АЗК нового поколения не только в сети WOG, но и для всей Украины. Для удобства водителей реализовано интегрированные топливораздаточные колонки с разными видами горючего, автогаза, а также с жидкостью Adblue, которая помогает меньше загрязнять воздух и продлевает ресурс двигателя в дизельных автомобилях”.

На АЗК реализовано разделение потоков на легковой и крупногабаритный транспорт (фуры и автобусы). В общей сложности одновременно могут заправляться 24 авто с двигателями внутреннего сгорания.

На территории автозаправочного комплекса реализован уникальный электрохаб для владельцев электрокаров. FLASH HUB рассчитан на одновременную зарядку 14 электромобилей с самыми распространенными в Украине коннекторами, а именно 8 скоростных (DC) и 6 стандартных (AC).

Хаб работает через веб-сервис FLASH Charge, не требующий загрузки мобильного приложения или обязательной регистрации. Общая мощность коннекторов на FLASH HUB – 727 кВт, что делает его одним из самых мощных в Украине и одним из самых больших в Европе.

На территории АЗК обустроены несколько больших парковочных зон – для легковых автомобилей более чем на 55 мест и для парковки крупногабаритного транспорта – на более чем 40 паркомест.

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Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG: «Новый АЗК – это не просто заправка, а клиентское пространство, где каждый сервис и каждая зона продуманы до мелочей. Нашей целью было создать место, где будут планировать обязательную остановку во время путешествий и путешествий. Для этого мы наполнили его рядом сервисов, среди которых каждый гость сможет найти то, что позволит удовлетворить его потребности именно в этот момент. Более того, дизайн и отдельные элементы, как небольшой зимний сад из живых растений, создают атмосферу уюта, спокойствия и комфорта”.

Ирина Соколовская, директор дирекции общественного питания и Интерсити: Это первый АЗК в Украине, где создан уникальный фудхол с несколькими заведениями питания, холодной и теплой витринами. Кофе можно приготовить самостоятельно на сверхсовременной кофемашине Franke. Их здесь 5, что позволяет улучшить качество обслуживания и развести трафик. Позаботились и о кофеманах, для которых кофе – не просто напиток, а ритуал, к которому привлечены профессиональные баристы. На отдельном кофейном острове WOG Barista охотно сварят вкусные кофейные напитки. На выбор гостю доступно два вида зерна: 100% арабика и кофе без кофеина, а также четыре вида молока: классическое или безлактозное, или растительное – кокосовое или миндальное. Вкус кофе дополнит изысканная линейка десертов, среди которых есть полезные вкусности без сахара и глютена, а также классическое любимое лакомство”.

Традиционно можно заказать любимое блюдо из меню WOG CAFE или выбрать что-нибудь в заведении партнера. Внутри АЗК работают три ресторана: японская кухня «Сушия», итальянская кухня Il Molino и Shawarma Point. Рядом на общей территории расположен McDonald's, открывшийся в июле 2023 г., что еще больше расширяет выбор для гостей WOG.

Два фудхола на почти 100 посадочных мест выполняют одновременно ряд функций: здесь можно как быстро перекусить, так и с комфортом позавтракать, пообедать или поужинать, а также зарядить гаджеты (в зале расположены проводные и беспроводные зарядки), поработать или ответить на срочный мейл.

В теплое время года гости смогут отдохнуть на улице на комфортной террасе с более 60 посадочных мест.

Для самых маленьких гостей внутри АЗК совместно с производителем полезных сладостей «Улитка Боб» обустроили игровой уголок; в зоне террасы соорудили детскую площадку с батутом, каруселью, интерактивными панелями, переговорным устройством, игровым комплексом с горкой.

Гостям традиционно доступны уже привычные для них услуги быстрого расчета - через WOG PAY в приложении PRIDE и через терминал самообслуживания WOG PAY BOX, где можно в несколько кликов и одним чеком оплатить топливо, товары WOG MARKET и вкусности из WOG CAFE. Эти сервисы являются удобными помощниками и позволяют развести трафик и предотвращать образование очередей.