Экспертиза премиального бензина для спортивных и заряженных автомобилей на нескольких украинских сетях АЗС.

Удивительно, но в Украине даже во время войны растет спрос на премиальный бензин А-100, который стоит больше 60 гривен за литр. А если есть спрос, будет и предложение, поэтому сейчас в некоторых сетях «сотый» снова появился в продаже. Конечно, в небольших городках и на трассах найти его почти нереально, но в больших городах купить А-100 можно без проблем.

Вместе с тем, многие автомобилисты искренне уверены, что А-100 – это не заводское горючее, а обычный «девяносто пятый» со специальными вредными для автомобиля присадками, увеличивающими детонационную стойкость. Миф это или правда, и стоит ли переплачивать за такое горючее, решили разобраться специалисты Института потребительских экспертиз.

Также интересно экспертиза дизельного горючего на украинских АЗС

В лабораторию были доставлены 4 пробы бензина А-100 и одна проба бензина А-98, которые удалось найти на рынке. Четыре образца «сотого» продавались как «именные» сорта (WOG Mustang 100, SOCAR NANO 100, UPG 100, KLO 100) и один образец, реализуемый именно как 98-й, в киевской сети GRAND PETROL.

Эксперты традиционно должны разделить результаты, полученные в лаборатории на зоны – зеленую, синюю и красную. В первую попали бы образцы горючего, результаты которых соответствовали нормативам Евро-5, синюю – образцы без нарушений, но «без запаса прочности», и красную, где горючее не соответствовало бы нормативам профильного ДСТУ. Образцы были проверены по наиболее важным параметрам – октановое число, содержание серы и объемные части ароматических углеводородов и бензола. Однако на этот раз все произошло иначе…

Сразу предупредим, что качество премиального бензина с высоким октановым числом очень важно для владельцев заряженных авто, если их двигатели и топливные системы сконструированы под высокую степень сжатия, а также под длительную работу на максимальных режимах. Особенно это касается современных турбированных спорткаров, которые по многим причинам очень чувствительны к топливу низкого или недостаточного качества. Если в их баки заливать низкооктановое или некачественное горючее с присадками, очень быстро на форсунках создается ненужная дополнительная нагрузка, образуется закоксовка, налет. Это постепенно ухудшает распыление топливно-воздушной смеси, а в дальнейшем приводит к сбоям в работе двигателя на низких оборотах, снижению мощности и увеличению расхода топлива.

АЗС Октановое число (исслед. метод) Содержание серы, (норматив) Объемная доля ароматических углеводородов (%) Объемная доля бензола (в %) норматив ДСТУ 7687:2015 не менее 98/100 ед. не более 10 мг/кг не более 35 не более 1,0 WOG 102,0 4 22,6 0,13 SOCAR 102,0 3 21, 8 0, 23 KLO 100,0 5 16,8 0, 35 GRAND PETROL 9 8,4 8 32,6 0, 43 UPG 100,0 8 24,6 0, 3 6

Зеленая зона

В этот раз, и это уникальная ситуация, «зеленая» зона оказалась единственной в исследовании. Ни один образец не оказался некачественным, все исследуемые бензины выдержали экзамен и оправдали свою весомую цену.

Итак, первым был замерен самый главный для работы двигателя параметр – октановое число. Здесь все образцы оказались "честными" и соответствовали заявленному. Более того, два участника даже превысили и показали запас – WOG Mustang 100, SOCAR NANO 100 имеют октановое число в 102 единицы. Отлично – KLO 100 и 100 UPG 100 (равно по 100 ед). В образце GRAND PETROL также октановое число оказалось выше заявленного – 98,4 единицы. Соответственно, такая точность параметров у всех испытуемых однозначно свидетельствует о заводском происхождении горючего, поскольку в кустарных условиях добиться равномерного результата очень сложно.

Далее определили содержание серы, один из важнейших показателей, являющийся свидетельством длительности работы двигателя, его ресурса. Это особенно важно для «заряженных» двигателей с большой мощностью, ведь даже небольшое превышение этого вещества может нанести серьезные проблемы сложным топливным системам быстрых машин. Минимальное значение (всего 3 мг/кг при нормативе не более 10) обнаружено у SOCAR NANO 100, небольшие значения у WOG Mustang 100 (4 мг/кг) и KLO (5 мг/кг), у других участников тоже значительно ниже предела.

Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников значение в пределах нормы. В частности, у KLO 100 их почти вдвое меньше норматива, только 16,8% при предельном пределе не более 35%.

Также интересно эксперты проверили недолив и качество автогаза

Далее был проверен еще один важный показатель – содержание бензола. Этого токсического вещества в бензине должно быть минимум, поскольку увеличение его количества «убивает» катализатор, может уменьшить ресурс двигателя до десяти раз, и очень плохо влияет на качество воздуха в городах. Наиболее «чистый» бензин у WOG Mustang 100 (0,13% при норме не выше 1%), очень мало бензола и у SOCAR NANO 100 – всего 0,23%.

Заключение ИСЭ

По словам экспертов, главный вывод исследования таков: на крупных сетевых АЗС пока нет поддельного, то есть некачественного, высокооктанового бензина А-100 или А-98. Его без опасений можно заливать как в суперкары, так и в заряженные версии обычных моделей.

Что касается стоимости бензина А-100, то цены очень существенно отличаются. Но конкуренция сейчас вышла на более сложный уровень, чем простое сравнение цен на стеллах. Во-первых, индивидуальный подход к клиенту благодаря системе лояльности – иногда цена литра горючего в большой сети может получиться ниже, чем у дискаунтера, хотя на потолке цены кардинально отличаются. Во вторых – сервисы. Многие автомобилисты скорее выберут более дорогую сеть, но получат дополнительные удобства и бонусы.