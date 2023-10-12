После возвращения акциза на автомобильное горючее в Украине цены на стелах АЗС быстро поползли вверх. Можно ли компенсировать их рост, используя программами лояльности сетевых АЗС и какие из них предлагают наиболее выгодные варианты?

При вынужденном росте цен на топливо сети АЗС пытаются сохранить своих клиентов и предлагают им выгодные условия программ лояльности, а также различные формы кэшбека.

Специалисты Института потребительских экспертиз провели исследование программ лояльности отечественных заправочных комплексов и обнаружили, на каких из них самые большие скидки, а какие предлагают другие выгодные акции и дисконты.

Также интересно проверка качества дизтоплива на украинских АЗС

За последние несколько лет системы лояльности к АЗС существенно изменились. Все они теперь базируются на приложениях для смартфонов и практически избавились от пластиковых карт. Эксперты ИСЭ исследовали 9 программ лояльности украинских АЗС: Спасибо YOU от KLO, MyAMIC (Amic Energy), PLUS (БРСМ нефть), Fishka (ОККО), Prime, Shell Smart (Shell), U.GO, "UPGgood" (UPG) и Pride (WOG).

Мобильное приложение

Большинство сетей АЗС из списка (Amic Energy, БРСМ-Нафта, KLO, OKKO, Shell, UPG и WOG) предлагает своим постоянным клиентам установить приложения для смартфонов на основе операционных систем Android и IOS. А вот в компании U.GO приложение доступно только для IOS, поэтому, чтобы воспользоваться программой лояльности пользователям Android, придется возить с собой «пластик».

Установить приложение и зарегистрироваться в приложении лояльности займет максимум минуту. Наличие программы на телефоне позволит отказаться от использования пластиковой карты. Интерфейс программ во многом схож, но отличается функционалом. У всех есть адреса АЗС, ассортимент топлива, накопленные бонусы и информация об актуальных акциях.

Отличия – в удобстве использования и дополнительных возможностях.

Экономия, подарки и электронные «чаевые»

Суть любой программы лояльности состоит в том, чтобы удержать клиента посредством предоставления ему разнообразных скидок. В случае с сетевыми АЗС речь идет о поощрении и удержании автолюбителей за купленное горючее. Принцип работы любой программы лояльности состоит в начислении бонусных баллов на каждый литр бензина, ДП или газа. Различия состоят в количестве подобных баллов и возможности их увеличения за счет объема закупок. Кроме того, большинство АЗС предлагает дополнительные бонусы при покупке сопутствующих товаров, кофе, хот-догов и других продуктов.

Система «ДякуYOU» (KLO) начисляет бонусы за каждый литр бензина и ДТ в размере 1,5 грн. и 1 грн – на газ, а также 2% скидки на фаст-фуд и товары в фирменных магазинах.

Кроме того, здесь дарят клиентам кофе и бонусы до 3 грн/л за установку и регистрацию в мобильном приложении. В приложении KLO можно приобрести горючее в виде электронных талонов, имеющих ограниченный срок действия – 60 дней с момента покупки. Также у системы «ДякуYOU» есть интересная опция – можно оставить «чаевые» заправщику бонусами. Для этого в разделе «Перевод бонусов» нужно выбрать «Работнику» и отсканировать штрих-код на бейдже заправщика. Накопленные в приложении KLO бонусы можно отправить на благотворительность.

Также интересно проверка качества и недолива автогаза

На ОККО базовый «кэшбек» составляет 1 грн. за бензин и ДТ, а при покупке газа он обойдется на 50 копеек дешевле.

На WOG бонусы начисляются как при покупке топлива на заправке, так и при покупках в WOG-CAFЕ и WOG MARKETе.

Следует отметить, что на некоторых АЗС за премиальное топливо насчитывается больше баллов. К примеру, на АЗС Shell за литр фирменного бензина или дизеля марки V-Power вы получите 4 балла, а за обычный А-92, А-95 или ДП – 2 балла.

Программа лояльности PLUS (БРСМ-Нефть) предлагает своим пользователям скидку на нефтепродукты с момента регистрации в программе лояльности от 90 копеек до 1,50 грн. за каждый заправленный литр. В будни насчитывается 2 балла за каждый литр топлива, а в субботу и воскресенье – 4 балла за литр. Кроме того, скидки изменяются в зависимости от того, какое количество горючего было приобретено в течение месяца.

Участникам программы лояльности UPGgood бонусы начисляются в прогрессии – в зависимости от того, сколько горючего было заправлено. Также (до 31 октября) проходит акция по аналогичной схеме, которая позволяет сэкономить от 0,5 до 2,5 грн на литре жидких нефтепродуктов и 25 – 75 копеек на газе.

Кстати говоря какой бензин заливаются на украинские АЗС?

АЗС Amic Energy содержит программу лояльности MyAMIC, которая гарантирует скидку на все виды горючего в размере 0,50 грн/л, а также скидку от 1 до 3 процентов на сопутствующие товары и кафе. Здесь также можно сэкономить во время уикенда, воспользовавшись акцией «Безумный ценопад выходного дня» и получить в субботу и воскресенье скидку –3 грн/л на бензин и дизельное топливо по сравнению с ценой, действовавшей на 23:59 пятницы текущей недели.

Кроме АЗК, ориентированных преимущественно на владельцев легковых автомобилей, в Украине есть национальная сеть АЗС Prime, специализирующаяся на обслуживании транспортных компаний с крупным автопарком коммерческой техники. Реализация горючего осуществляется как в розницу, так и оптовыми партиями через сервис Diesel Manager. Скидки достаточно большие, особенно на дизельное топливо, меняются в зависимости от объема покупаемого топлива и могут достигать до 5 грн на литре.

Экономия не только на заправках

В ходе изучения программ лояльности сетевых АЗС эксперты Института потребительских экспертиз провели анализ возможности их использования в других сферах жизни. К примеру, в мобильном приложении АЗК WOG можно купить «Зеленую карту» и получить 10% от ее стоимости в виде бонусов. Еще она позволяет получить кэшбек до 15% на товары у партнеров программы. Кроме того, платя горючее картой Visa, можно получить дополнительную скидку в размере 1,5 грн за литр, но такая скидка действует только при предъявлении QR кода купона в мобильном приложении WOG Pride.

Интересно, что нефтепродукты на WOG можно купить онлайн через мобильное приложение. Это еще один вариант экономии, поскольку помимо скидки клиент получает фиксированную цену на момент оплаты. То есть, цена приобретенного вами топлива уже не изменится, даже если цены на стелах АЗС вырастут. Это особенно актуально сейчас, когда стоимость товаров и услуг растет каждый день.

Говоря о покупках онлайн посредством программы лояльности компании, стоит отметить программу Fishka от ОККО. Сервис Fishka Online позволяет клиентам компании совершать покупки в 150 онлайн-магазинах партнеров и получать за это баллы. Кроме того, у Fishka в разделе «Вознаграждения» есть возможность обменять заработанные баллы на подарочные сертификаты компаний-партнеров на сумму от 10 до 2000 грн или приобрести различные товары из каталога программы.

Также интересно как уменьшить расход бензина и дизеля?

Скидка только для тебя

На заправках большинства сетей действуют постоянные скидки от 25 копеек до 2,5 гривны на каждый литр. Скидка предоставляется участникам программ лояльности.

В последнее время широко распространены персональные скидки, о которых пользователь той или иной программы лояльности узнает из личных сообщений со специальным промо-кодом. Его необходимо показать оператору АЗС на кассе, и тогда вас заправят с указанным в сообщении дисконтом. Иногда сети практикуют разовые акции, имеющие ограниченный временной интервал. О начале акции участников программы лояльности сообщают по SMS-рассылке или письмом на электронную почту. То есть это по сути лотерея, хоть и беспроигрышная.

Экономить – легко!

Резюмируя полученные результаты, эксперты пришли к выводу, что сейчас программы лояльности пришли к такому состоянию конкурентной борьбы, что в ней больше нет очевидных победителей. Более того, средние сети, такие как KLO, AMIC или PRIME во многих кейсах оказываются более выгодными, чем большие сети типа ОККО.

Впрочем, любая конкурентная борьба оказывается на руку обычным потребителям, поскольку позволяет им экономить. И то, что в нынешние, крайне сложные времена, эти программы продолжают работать, вызывает уважение и благодарность.