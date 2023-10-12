Після повернення акцизу на автомобільне пальне в Україні ціни на стелах АЗС швидко поповзли вгору. Чи можна компенсувати їх зростання, використовуючи програмами лояльності мережевих АЗС, і які з них пропонують найбільш вигідні варіанти?

Під час вимушеного росту цін на пальне мережі АЗС намагаються зберегти своїх клієнтів та пропонують їм вигідні умови програм лояльності, а також різноманітні форми “кешбеку”. Фахівці Інституту споживчих експертиз провели дослідження програм лояльності вітчизняних заправних комплексів та виявили, на яких з них найбільші знижки, а які пропонують інші вигідні акції та дисконти.

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За останні кілька років системи лояльності на АЗС суттєво змінилися. Усі вони тепер базуються на додатках для смартфонів та практично позбулися пластикових карток. Експерти ІСЕ дослідили 9 програм лояльності українських АЗС: ДякуYOU від KLO, MyAMIC (Amic Energy), PLUS (БРСМ нафта), Fishka (ОККО), Prime, Shell Smart (Shell), U.GO, UPGgood (UPG) та Pride (WOG).

Мобільний додаток

Більшість мереж АЗС зі списку (Amic Energy, БРСМ-Нафта, KLO, OKKO, Shell, UPG та WOG) пропонують своїм постійним клієнтам встановити програми для смартфонів на основі операційних систем Android та IOS. А ось у компанії U.GO додаток доступний тільки для IOS, тому щоб скористатися програмою лояльності користувачам Android, доведеться возити з собою «пластик».

Встановити програму та зареєструватися в програмі лояльності займе максимум хвилину. Наявність програми на телефоні дозволить відмовитись від використання пластикової картки. Інтерфейс програм багато в чому схожий, але відрізняється функціоналом. У всіх є адреси АЗС, асортимент палива, накопичені бонуси та інформація про актуальні акції. Відмінність полягає у зручності користування та додаткових можливостях.

Економія, подарунки й електронні «чайові»

Суть будь-якої програми лояльності у тому, щоб втримати клієнта за допомогою надання йому різноманітних знижок. У випадку з мережевими АЗС йдеться про заохочення і втримання автолюбителів за куплене пальне. Принцип роботи будь-якої програми лояльності полягає у нарахуванні бонусних балів за кожен літр бензину, ДП чи газу. Різниця між ними – у кількості подібних балів та можливості їх збільшення внаслідок різного обсягу закупівель. Крім того, більшість АЗС пропонує додаткові бонуси при купівлі супутніх товарів, кави, хот-догів та інших продуктів.

Система «ДякуYOU» (KLO) нараховує бонуси за кожен літр бензину та ДП у розмірі 1,5 грн та 1 грн – на газ, а також 2% знижки на фаст-фуд та товари у фірмових магазинах.

Крім цього, тут дарують клієнтам каву та бонуси до 3 грн/л за встановлення та реєстрацію у мобільному додатку. У додатку KLO можна придбати пальне у вигляді електронних талонів, які мають обмежений термін дії – 60 днів з моменту купівлі. Також система «ДякуYOU» має цікаву опцію – можна залишити «чайові» заправнику бонусами. Для цього у розділі «Переказ бонусів» потрібно обрати «Працівнику» та відсканувати штрих-код на бейджі заправника. Накопичені у додатку KLO бонуси можна відправити на благодійність.

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На ОККО базовий «кешбек» становить 1 грн за бензин та ДП, а при купівлі газу він обійдеться на 50 копійок дешевше.

На WOG бонуси нараховуються як при купівлі пального на заправці, так і при покупках у WOG-CAFЕ та WOG MARKETі.

Варто зазначити, що на деяких АЗС за преміальне паливо нараховується більше балів. Наприклад, на АЗС Shell за літр фірмового бензину або дизеля марки V-Power ви отримаєте 4 бали, а за звичайний А-92, А-95 або ДП – 2 бали.

Програма лояльності PLUS (БРСМ-Нафта) пропонує своїм користувачам знижку на нафтопродукти з моменту реєстрації у програмі лояльності від 90 копійок до 1,50 грн за кожен заправлений літр. У будні нараховується 2 бали за кожен літр палива, а в суботу та неділю – 4 бали за літр. Крім того, знижки змінюються в залежності від того, яку кількість пального було придбано протягом місяця.

Учасникам програми лояльності UPGgood бонуси нараховуються у прогресії – в залежності від того, скільки пального було заправлено. Також наразі (до 31 жовтня) проходить акція за аналогічною схемою, яка дозволяє зекономити від 0,5 до 2,5 грн на літрі рідких нафтропродуктів та 25 – 75 копійок на газі.

До речі який бензин заливаються на українських АЗС?

АЗС Amic Energy має програму лояльності MyAMIC, яка гарантує знижки на всі види пального в розмірі 0,50 грн/л, а також знижку від 1 до 3 відсотків на супутні товари та кафе. Тут також можна заощадити під час вікенду, скориставшись акцією «Божевільний цінопад вихідного дня» та отримати в суботу та неділю знижку –3 грн/л на бензин та дизельне пальне порівняно з ціною, яка діяла на 23:59 п'ятниці поточного тижня.

Крім АЗК, орієнтованих переважно на власників легкових авто, в Україні є національна мережа АЗС Prime, яка спеціалізується на обслуговуванні транспортних компаній з великим автопарком комерційної техніки. Реалізація пального здійснюється як у роздріб, так і гуртовими партіями через сервіс Diesel Manager. Знижки досить великі, особливо на дизельне пальне, змінюються в залежності від обсягу палива, що купується, і можуть досягати до 5 грн на літрі.

Економія не лише на заправках

Під час вивчення програм лояльності мережевих АЗС експерти Інституту споживчих експертиз провели аналіз можливості їх використання в інших сферах життя. Наприклад, у мобільному додатку АЗК WOG можна купити «Зелену карту» та отримати 10% від її вартості у вигляді бонусів. Ще вона дає змогу отримати «кешбек» до 15% на товари у партнерів програми. Крім того, сплачуючи пальне карткою Visa, можна отримати додаткову знижку у вигляді 1,5 грн за літр, але така знижка діє лише за умови пред'явлення QR коду купона у мобільному додатку WOG Pride.

Цікаво, що нафтопродукти на WOG можна придбати онлайн через мобільний додаток. Це ще один варіант економії, оскільки, крім знижки, клієнт отримує фіксовану ціну на момент оплати. Тобто ціна придбаного вами палива вже не зміниться, навіть якщо ціни на стелах АЗС зростуть. Це особливо актуально зараз, коли вартість товарів та послуг зростають щодня.

Говорячи про покупки онлайн за допомогою програми лояльності компанії, варто відзначити програму Fishka від ОККО. Сервіс Fishka Online дозволяє клієнтам компанії здійснювати покупки в 150 онлайн-магазинах партнерів і отримувати за це бали. Крім того, у Fishka у розділі «Винагороди» є можливість обміняти зароблені бали на подарункові сертифікати компаній-партнерів на суму від 10 до 2000 грн або придбати різні товари з каталогу програми.

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Знижка тільки для тебе

На заправках більшості мереж діють постійні знижки від 25 копійок до 2,5 гривень на кожен літр. Знижка надається учасникам програм лояльності.

Останнім часом набули поширення персональні знижки, про які користувач тієї чи іншої програми лояльності дізнається з особистих повідомлень зі спеціальним промо-кодом. Його необхідно показати оператору АЗС на касі, і тоді вас заправлять із зазначеним у повідомленні дисконтом. Іноді мережі практикують разові акції, які мають обмежений часовий інтервал. Про початок акції учасників програми лояльності повідомляють через SMS-розсилку або листом на електронну пошту. Тобто це по суті лотерея, хоч і безпрограшна.

Економити – легко!

Резюмуючи отримані результати, експерти дійшли висновку, що наразі програми лояльності дійшли такого стану конкурентної боротьби, що в ній більше немає очевидних переможців. Більш того, середні мережі, такі як KLO, AMIC або PRIME в багатьох кейсах виявляються вигіднішими, ніж великі мережі на кшталт ОККО.

Втім, будь-яка конкурентна боротьба, зрештою, виявляється на руку звичайним споживачам, оскільки дозволяє їм економити. І те, що за нинішніх, вкрай складних часів, ці програми продовжують працювати, викликає повагу і вдячність.