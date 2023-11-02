Експертиза преміального бензину для спортивних та заряджених автомобілів від кількох українських мереж АЗС.

Дивно, але в Україні навіть під час війни зростає попит на преміальний бензин А-100, який коштує понад 60 гривень за літр. А якщо є попит, буде і пропозиція, тому зараз в деяких мережах «сотий» знову з’явився в продажу. Звичайно, в невеличких містечках та на трасах знайти його майже неможливо, але в великих містах придбати А-100 можна без проблем.

Разом з тим, багато автомобілістів щиро впевнені, що А-100 – це не заводське пальне, а звичайний «дев’яносто п’ятий» зі спеціальними шкідливими для авто присадками, які збільшують детонаційну стійкість. Міф це, чи правда, і чи варто переплачувати за таке пальне, вирішили розібратися спеціалісти Інституту споживчих експертиз.

Також цікаво експертиза дизельного пального на українських АЗС

В лабораторію було доставлено 4 проби бензину А-100 та одну пробу бензину А-98, які вдалося знайти на ринку. Чотири зразки «сотого» продавалися, як «іменні» сорти (WOG Mustang 100, SOCAR NANO 100, UPG 100, KLO 100) та один зразок, який реалізовувався саме як 98-й, у київській мережі GRAND PETROL.

Експерти традиційно мали б розділити результати, отримані в лабораторії на зони – зелену, синю та червону. До першої потрапили б зразки пального, результати яких відповідали нормативам Євро-5, синю – зразки без порушень, але «без запасу міцності», і червону, де пальне не відповідало б нормативам профільного ДСТУ. Зразки були перевірені за найбільш важливими параметрами – октанове число, вміст сірки та об'ємні частини ароматичних вуглеводнів та бензолу. Однак цього разу все відбулось інакше…

Одразу попередимо, що якість преміального бензину з високим октановим числом дуже важлива для власників «заряджених» авто, якщо їх двигуни й паливні системи сконструйовані під високий ступінь стискання, а також під тривалу роботу на максимальних режимах. Особливо це стосується сучасних турбованих спорткарів, які з багатьох причин дуже чутливі до пального низької або недостатньої якості. Якщо в їх баки заливати низькооктанове чи неякісне пальне з присадками, дуже швидко на форсунках створюється непотрібне додаткове навантаження, утворюється закоксовування, наліт. Це поступово погіршує розпилення паливно-повітряної суміші, а надалі призводить до збоїв у роботі двигуна на низьких оборотах, зниження потужності та збільшення витрати пального.

АЗС Октанове число (дослід. метод) Вміст сірки, (норматив) Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів (в %) Об’ємна частка бензолу (в %) норматив ДСТУ 7687:2015 не менш 98/100 од. не більше 10 мг/кг не більше 35 не більше 1,0 WOG 102,0 4 22,6 0,13 SOCAR 102,0 3 21,8 0,23 KLO 100,0 5 16,8 0,35 GRAND PETROL 98,4 8 32,6 0,43 UPG 100,0 8 24,6 0,36

Зелена зона

Цього разу, і це унікальна ситуація, «зелена» зона виявилася єдиною в дослідженні. Жоден зразок не виявився не якісним, всі досліджувані бензини витримали іспит та виправдали свою досить вагому ціну.

Отже, першим було заміряно найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число. Тут всі зразки виявилися «чесними» і відповідали заявленому. Більш того, два учасники навіть перевищили сподівання й показали запас – WOG Mustang 100, SOCAR NANO 100 мають октанове число в 102 одиниці. Відмінно – KLO 100 та 100 UPG 100 (рівно по 100 од). У зразку GRAND PETROL також октанове число виявилося вище заявленого – 98,4 одиниці. Відповідно, така точність параметрів у всіх піддослідних однозначно свідчить про заводське походження пального, оскільки в кустарних умовах добитися рівномірного результату дуже важко.

Далі визначили вміст сірки, один з найважливіших показників, який є показником довготривалості роботи двигуна, його ресурсу. Це особливо важливо для «заряджених» двигунів з великою потужністю, адже навіть невелике перевищення цієї речовини може завдати серйозних проблем складним паливним системам швидких авто. Мінімальне значення (всього 3 мг/кг при нормативі не більше 10) виявлено у SOCAR NANO 100, мінімальні значення у WOG Mustang 100 (4 мг/кг) та KLO (5 мг/кг), у інших учасників теж значно нижче граничної межі.

Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників значення в межах норми. Зокрема, у KLO 100 їх майже вдвічі менше нормативу, лише 16,8% при граничній межі не більше 35%.

Також цікаво експерти перевірили недолив та якість автогазу

Далі було перевірено ще один важливий показник – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якнайменше, оскільки збільшення його кількості «вбиває» каталізатор, може зменшити ресурс двигуна до десяти разів, та дуже погано впливає на якість повітря у містах. Найбільш «чистий» бензин у WOG Mustang 100 (0,13 % при нормі не вище 1%), дуже мало бензолу і у SOCAR NANO 100 – всього 0,23%.

Висновок ІСЕ

За словами експертів, головний висновок дослідження такий: на великих мережевих АЗС наразі немає підробленого, тобто неякісного, високооктанового бензину А-100 чи А-98. Його без побоювань можна заливати як в суперкари, так і в «заряджені» версії звичайних моделей.

Що стосується вартості бензину А-100, то ціни досить суттєво відрізняються. Але конкуренція зараз вийшла на складніший рівень, ніж просте порівняння цін на стеллі. По-перше, індивідуальний підхід до клієнта завдяки системі лояльності – інколи ціна літра пального у великій мережі може вийти нижчою, ніж у дискаунтера, хоча на стелі ціни кардинально відрізняються. По друге – сервіси. Багато автомобілістів радше виберуть дорожчу мережу, але отримають додаткові зручності та бонуси.