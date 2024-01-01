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В столице прикрыли фейковую АЗС

Детективы Бюро экономической безопасности Украины в Киеве прекратили деятельность незаконной автозаправочной станции, которая некоторое время работала в столице.
В Киеве без разрешительных документов открыто работала АЗС - Auto24

ФОТО: БЭБ Украины|

АЗС работала без лицензии: топливо изъяли, колонки демонтировали, кассу сняли, документацию забрали

Валентин Ожго
logo6 марта, 09:40
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В ходе расследования выяснено, что автозаправочная станция работала без соответствующих лицензий на хранение и продажу топлива, чем ее владельцы нарушили требования законодательства Украины. Об этом сообщает на своем сайте БЭБ Украины.

В ходе обыска и изъятия документов наложен арест на более 10 тыс. литров горючего. В частности, детективы БЭБ вывели из торгового оборота более 7,3 тыс. литров бензина и 3,2 тыс. литров дизтоплива. Кроме того, изъято 5 топливораздаточных комплексов.

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Также снято кассу и другие деньги, полученные от противоправной деятельности. Специалисты уже изучают финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и черновые записи.

Фото: БЭБ Украины

Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов составляет почти полмиллиона гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Детективы также устанавливают лица и субъекты хозяйствования, причастные к незаконной деятельности.

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