В столице прикрыли фейковую АЗС

В ходе расследования выяснено, что автозаправочная станция работала без соответствующих лицензий на хранение и продажу топлива, чем ее владельцы нарушили требования законодательства Украины. Об этом сообщает на своем сайте БЭБ Украины.

В ходе обыска и изъятия документов наложен арест на более 10 тыс. литров горючего. В частности, детективы БЭБ вывели из торгового оборота более 7,3 тыс. литров бензина и 3,2 тыс. литров дизтоплива. Кроме того, изъято 5 топливораздаточных комплексов.

Читайте также Крупнейшая АЗС WOG начала работать вблизи Житомира

Также снято кассу и другие деньги, полученные от противоправной деятельности. Специалисты уже изучают финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и черновые записи.

Фото: БЭБ Украины

Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов составляет почти полмиллиона гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Детективы также устанавливают лица и субъекты хозяйствования, причастные к незаконной деятельности.