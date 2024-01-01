На Черкащині у сервісному центрі МВС виявили двох осіб з підробленим документами

До ТСЦ МВС в Черкасах звернувся 38-річний чоловік, щоб обміняти своє посвідчення водія, яке він отримав ще 21 рік тому. Посвідчення дійсне та дозволяло його власнику керувати транспортом категорії “С”. Однак, в ньому з`явились відмітки про дозвіл на керування ще й категоріями “А” і “В”, яких у базі МВС не було. Тепер причини розбіжності з базою данних чоловік буде пояснювати правоохоронцям.

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Схожа історія трапилась і у Шполянській громаді. Чоловік звернувся до адміністраторів для заміни свого старого посвідчення водія на нове. Клієнт надав медичну довідку (під час дії воєнного стану – не обов'язкова), в якій виправив час видачі та дії документа. Таким чином, чоловік самостійно оновив його на десяток років. Але не врахував, що бланк довідки вже декілька років не використовується.

За використання підроблених документів передбачена кримінальна відповідальність. Стаття 358 передбачає покарання у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.