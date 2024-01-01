Як обміняти посвідчення водія на пластикове

Якщо у вас паперове ламіноване посвідчення водія чи видане до 2013 року і не відображається в електронних сервісах, саме час задуматися про його обмін. Втім варто пам’ятати, що старі посвідчення водія мають свої переваги й обмін не завжди доцільний.

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Для обміну документа необхідно звернутись до будь-якого територіального сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.

Перед цим необхідно здійснити попередній запис. Реєстрація на послуги доступна онлайн — на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі Е-запис, а також у терміналі самообслуговування безпосередньо в приміщенні сервісного центру.

Також з собою потрібно взяти пакет документів:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

посвідчення водія, що підлягає обміну;

медичну довідку (на час дії воєнного стану не обов’язкова).



Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, витяг про місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків можна пред’явити адміністратору сервісного центру МВС у застосунку Дія.

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Фотографію заздалегідь роздруковувати не потрібно. Адміністратор зробить якісне фото на документ при наданні послуги. Отримати посвідчення водія на новому бланку можна у день звернення до сервісного центру МВС.

Орієнтовна вартість — 572 грн, не враховуючи банківську комісію. Після отримання нового водійського, документ відображатиметься онлайн у Кабінеті водія та у застосунку Дія.