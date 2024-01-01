Как обменять водительское удостоверение на пластиковое

Если у вас бумажное ламинированное водительское удостоверение или выдано до 2013 года и не отображается в электронных сервисах, самое время задуматься о его обмене. Впрочем стоит помнить, что старые водительские удостоверения имеют свои преимущества и обмен не всегда целесообразен.

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Для обмена документа необходимо обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД независимо от места регистрации.

Перед этим необходимо осуществить предварительную запись. Регистрация на услуги доступна онлайн - на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе Е-запись, а также в терминале самообслуживания непосредственно в помещении сервисного центра.

Также с собой нужно взять пакет документов:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

водительское удостоверение, подлежащее обмену;

медицинскую справку (на время действия военного положения не обязательна).



Паспорт гражданина Украины в виде ID-карты, выписку о месте жительства и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика можно предъявить администратору сервисного центра МВД в приложении Дія.

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Фотографию заранее распечатывать не нужно. Администратор сделает качественное фото на документ при предоставлении услуги. Получить водительское удостоверение на новом бланке можно в день обращения в сервисный центр МВД.

Ориентировочная стоимость - 572 грн, не учитывая банковскую комиссию. После получения нового водительского, документ будет отображаться онлайн в Кабинете водителя и в приложении Дія.