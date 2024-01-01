Поддельные водительские удостоверения продавали за 8000 гривен

Оперативники винницкого управления департамента внутренней безопасности полиции (ДВБ) разоблачили злоумышленников, которые наладили масштабное производство фальшивых документов, в том числе и выдаваемых подразделениями МВД.

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Стоимость подделки зависела от сложности документа и срочности его изготовления. Так, например, сделать водительское удостоверение стоило чуть более 8000 гривен, загранпаспорт около 2000 долларов. А за 1500 долларов желающие могли “стать” работниками СБУ или полиции. По оперативной информации в месяц прибыль злоумышленников достигала от двух до трех миллионов гривен.

Во время обысков у фигурантов обнаружили и изъяли незаполненные “удостоверения” СБУ, Нацгвардии, ВСУ, ГСЧС, УБД, гербовые печати различных госучреждений, заготовки паспортов, водительских удостоверений, а также эскизы печатей с российской символикой.

Фигурантам объявлено о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.