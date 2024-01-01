Підроблені посвідчення подія продавали за 8000 гривень

Оперативники вінницького управління департаменту внутрішньої безпеки нацполіції (ДВБ) викрили зловмисників, які налагодили масштабне виробництво фальшивих документів, зокрема і тих, що видаються підрозділами системи МВС.

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Вартість підробки залежала від складності документа і терміновості його виготовлення. Так, наприклад, зробити посвідчення водія коштувало трохи більше 8000 гривень, закордонний паспорт близько 2000 доларів. А за 1500 доларів бажаючі могли “стати” працівниками СБУ або Нацполіції. За оперативною інформацією в місяць прибуток зловмисників сягав від двох до трьох мільйонів гривень.

Під час обшуків у фігурантів виявили і вилучили незаповнені “посвідчення” СБУ, Нацгвардії, ЗСУ, ДСНС, УБД, гербові печатки різних держустанов, заготовки паспортів, водійських посвідчень, а також ескізи печаток з російською символікою.

Фігурантам оголошено про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.