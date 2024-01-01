Скільки українців спробували отримати "права" після самопідготовки

10 тисяч майбутніх водіїв за неповний перший місяць 2025 року вже спробували скласти непростий теоретичний іспит у мережі сервісних центрів МВС після самопідготовки.

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Самопідготовка – можливість для майбутніх керманичів самостійно опанувати теоретичну частину без обов’язкового навчання в автошколі.

При складанні іспиту кандидат у водії повинен відповісти на 20 тестових питань протягом 20 хвилин. Під час тестування допускається не більше двох помилок. Як показує статистика питання ці надто складні – лише 30% майбутніх водіїв можуть успішно пройти екзамен з першої спроби.

Лише після складання теорії можна розпочати практичне навчання у будь-якій авто- або мото- школі. Після цього потрібно скласти ще й практичний екзамен у сервісному центрі МВС. Тим кому вдалось успішно пройти обидва екзамени видають тимчасові «права», які дійсні протягом двох років.