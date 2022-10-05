На Черкащині вже можна проїхати тимчасовим металевим мостом, який передали чеська влада.

Транспорт громадян відтепер може рухатися тимчасовою металевою переправою через річку Росава на дорозі Р-10 Черкаси – Чигирин – Кременчук.

Читайте також: В Гостомелі обвалилась тимчасова переправа через річку Ірпінь

Це 36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил з консольним та пішохідним мостом. Його встановили поруч зі старим мостом та влаштували під’їзні шляхи.

Металеву конструкцію Укравтодору передала Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки. Усього від чеських партнерів Укравтодор отримав 4 мости.

Міст на дорозі Р-10 був у черзі на ремонт у 2022 році. Через його непрацездатний стан існував ризик руйнування конструкцій. На мосту діяли вагові обмеження для вантажівок. Руйнування переправи через річку Росава нашкодило б перевезенню вантажів одразу у трьох областях: Черкаській, Кіровоградській та Полтавській. Дорога Р-10 забезпечує найкоротший зв’язок великого промислового міста Кременчук із Черкасами.

Аби встановити тимчасовий залізний міст, розчистили територію, звели земляне полотно з піску, грунту та щебеню. Наразі завершено влаштування покриття та підходів до мосту. На фініші – влаштування дорожніх знаків та розмітки.