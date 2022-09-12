Тимчасова дерев’яна переправа через річку Ірпінь функціонує вже більше ніж пів року. За цей час влада так і не відновила підірваний військовими міст. А тимчасова переправа вже вийшла з ладу.

Дерев’яна переправа через річку Ірпінь провалилась під вагою легкового автомобіля. Тимчасова конструкція, яка функціонувала пів року, не витримала навантажень.

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У лютому українські війська підірвали міст через річку Ірпінь аби стримати просування ворожої техніки. Проте вже у березні, коли ворог відступив, було створено тимчасову дерев’яну переправу, яка вже пів року виконує функції мосту.

Діюча переправа вже давно не може впоратись з навантаженням, викликаним великою кількістю автомобілів. Місцева влада наразі навіть не озвучує планів з відновлення підірваного військовими мосту. Нагадаємо, що ця переправа є частиною міжнародної траси.