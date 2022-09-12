Временная деревянная переправа через реку Ирпень функционирует уже более полугода. За это время власти не смогли восстановить взорванный военными мост, а временная переправа уже пришла в негодность.

Деревянная переправа через реку Ирпень провалилась под тяжестью легкового автомобиля. Временная конструкция, функционировавшая полгода, не выдержала нагрузок.

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В феврале украинские войска, чтобы сдержать продвижение вражеской техники, взорвали мост через реку Ирпень. Однако уже в марте, когда враг отступил, была создана временная деревянная переправа, которая уже полгода выполняет функции моста.

Действующая переправа уже давно не справляется с нагрузкой, вызванной большим количеством автомобилей. Местные власти пока даже не озвучивают планов по восстановлению взорванного военными моста. Напомним, что эта переправа является частью международной трассы.