В Черкасской области уже можно проехать временным металлическим мостом, который передали чешские власти.

Транспорт граждан теперь может двигаться временной металлической переправой через реку Росава на дороге Р-10 Черкассы - Чигирин - Кременчуг.

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Это 36-метровый двухэтажный двухстенный армированный мостовой настил с консольным и пешеходным мостом. Его установили рядом со старым мостом и устроили подъездные пути.

Металлическую конструкцию Укравтодора передала Администрация государственных материальных резервов Чешской Республики. Всего от чешских партнеров Укравтодор получил 4 моста.

Мост на дороге Р-10 был в очереди на ремонт в 2022 году. Из-за его нетрудоспособного состояния существовал риск разрушения конструкций. На мосту действовали весовые ограничения для грузовиков. Разрушение переправы через реку Росава повредило бы перевозке грузов сразу в трех областях: Черкасской, Кировоградской и Полтавской. Дорога Р-10 обеспечивает кратчайшую связь крупного промышленного города Кременчуга с Черкассами.

Чтобы установить временный железный мост, расчистили территорию, построили земляное полотно из песка, грунта и щебня. Установлено покрытие и подходы к мосту. На финише – устройство дорожных знаков и разметки.