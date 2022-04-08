Через бойові дії у Чернігівській області зруйновано понад 600 кілометрів доріг. Це більше 20% від усіх доріг області.

На Чернігівщині в результаті бойових дій пошкоджені 626 кілометрів доріг державного значення, це 21% мережі державних трас. Про це повідомила речниця служби автомобільних доріг області Аліна Левочко.

Читайте також: Через війну знищено 13% українських доріг

За її словами, це ділянки суцільних руйнувань та пошкодження верхнього шару асфальтобетонного покриття. Також зруйновані 16 мостів та шляхопроводів.

“Зараз у першу чергу - це відновлення транспортного сполучення між районами області. Це аварійні роботи для термінового забезпечення проїзду. Зокрема через мости. Роботи проводяться за кошти державного бюджету, передбачені на утримання доріг”, - сказала Аліна Левочко.

Сума збитків поки з'ясовується, наразі йде обстеження всіх зруйнованих доріг, штучних споруд технічними спеціалістами служби автомобільних доріг. За словами Аліни Левочко, до масштабних робіт з повноцінного відновлення доріг та будівництва мостів можна буде приступити по завершенню війни, адже для цього необхідна стабільна робота асфальтних та бетонних заводів, можливість регулярного підвозу будматеріалів та важкої дорожньої техніки до місць виконання робіт.