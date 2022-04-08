Из-за боевых действий в Черниговской области разрушены более 600 километров дорог. Это больше 20% от всех дорог области.
На Черниговщине в результате боевых действий повреждено 626 километров дорог государственного значения, это 21% сети государственных трасс. Об этом сообщила спикер службы автомобильных дорог области Алина Левочко.
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По ее словам, это участки сплошных разрушений и повреждение верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также разрушены 16 мостов и путепроводов.
“Сейчас в первую очередь – это восстановление транспортного сообщения между районами области. Это аварийные работы по срочному обеспечению проезда. В частности, через мосты. Работы проводятся на средства государственного бюджета, предусмотренные на содержание дорог”, – сказала Алина Левочко.
Сумма ущерба пока выясняется, сейчас идет обследование всех разрушенных дорог, искусственных сооружений техническими специалистами службы автомобильных дорог. По словам Алины Левочко, к масштабным работам по полноценному восстановлению дорог и строительству мостов можно будет приступить по завершению войны, ведь для этого необходима стабильная работа асфальтных и бетонных заводов, возможность регулярного подвоза стройматериалов и тяжелой дорожной техники к местам выполнения работ.